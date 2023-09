ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 6,64 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,64 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,70 EUR an. Bei 6,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 651.183 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 54,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,98 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,90 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 04.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingebracht