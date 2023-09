ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,60 EUR.

Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,60 EUR. Bei 6,61 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.807 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 35,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 2,42 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

