ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag auf rotes Terrain

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 12:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 9,54 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 9,51 EUR. Bei 9,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.200 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2022 markierte das Papier bei 13,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 11.10.2022. Mit Abgaben von 48,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,71 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.055,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.055,00 EUR umgesetzt worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

