ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Dienstagmittag ausgebremst

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag im Plus

Verschnaufpause in DAX & Co? Wochenausblick Börse. Nvidia, Coinbase, Apple, SMCI & Bitcoin im Fokus

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vivendi von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab. Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.