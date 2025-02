ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 5,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,42 EUR. Bisher wurden heute 8.045 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 17,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,134 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,86 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 882,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,929 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SDAX aktuell: SDAX liegt letztendlich im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen