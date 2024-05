ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 7,54 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 7,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,54 EUR. Bei 7,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 3.568 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 9,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 20,74 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,23 Prozent.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,252 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,59 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 867,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vorlegen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

