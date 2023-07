ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 8,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 8,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,57 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.622 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 19,85 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 24,53 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,84 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 04.11.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie dennoch stärker: ProSiebenSat.1 baut rund 400 Vollzeitstellen ab

MDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in ProSiebenSat1 Media SE abgeworfen

ProSiebenSat1 Media-Aktie dreht ins Plus: Alexander Rösner verlässt ProSiebenSat.1