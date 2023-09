ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 6,82 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 6,82 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.269 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 50,04 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umgesetzt.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

