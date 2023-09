ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 6,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 6,80 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,66 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 277.261 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 10,23 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 50,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,44 EUR). Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 5,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 8,90 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

