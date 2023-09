ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,66 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,67 EUR. Bei 6,66 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.832 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei einem Wert von 10,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 53,65 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,90 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

