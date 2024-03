ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 6,43 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 6,43 EUR zu. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,65 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 532.002 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,10 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,179 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,24 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,01 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

