ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 8,38 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 8,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 8,36 EUR. Bei 8,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.036 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,84 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 04.11.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.055,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.055,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

