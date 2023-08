ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag gefragt

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,76 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 7,76 EUR zu. Bei 7,76 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.448 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 31,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,44 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,03 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,94 EUR an.

Am 04.11.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

