ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Mittwochnachmittag Boden gut

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,86 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,96 EUR. Bei 5,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.181 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 36,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 16,58 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,70 EUR an.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 907,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

