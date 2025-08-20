ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 7,98 EUR zu.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 7,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,98 EUR. Mit einem Wert von 7,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.717 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 77,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,056 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,860 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

