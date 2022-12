ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 7,81 EUR. Bei 7,81 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.525 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 46,79 Prozent zulegen. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Abschläge von 21,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,96 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 29.02.2024.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie springt hoch: Berlusconi-Firma könnte bei ProSiebenSat.1 aufstocken - Regulierer prüfen

ProSiebenSat.1- und RTL-Aktien unter Druck: JPMorgan senkt Ausblick für Medienbranche

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG