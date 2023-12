ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit kräftigen Verlusten

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,3 Prozent auf 5,39 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 5,3 Prozent auf 5,39 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,36 EUR nach. Bei 5,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.597.700 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 4,88 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 9,35 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,61 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

