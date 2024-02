ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Donnerstagvormittag an

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,95 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 5,95 EUR zu. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,98 EUR zu. Bei 5,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.715 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 41,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,225 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,16 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 06.03.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,955 EUR im Jahr 2023 aus.

