ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 6,23 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,23 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,27 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 6,22 EUR. Bisher wurden heute 13.732 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 64,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 21,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,179 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,24 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

