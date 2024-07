ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag in Grün

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:39 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 7,04 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.853 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 9,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,240 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 867,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags

SDAX-Handel aktuell: SDAX mittags in Rot

Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester