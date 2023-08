ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag ins Plus

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,71 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 7,71 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 7,73 EUR. Bei 7,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.748 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 32,65 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 16,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,94 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umgesetzt.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren

RTL-Aktie verliert: RTL startet mit Football-Übertragung

MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in ProSiebenSat1 Media SE abgeworfen