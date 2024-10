ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Dienstagmittag nach

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 5,99 EUR ab.

Um 11:44 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 5,99 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.512 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. 33,33 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,236 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 907,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst - Aktien uneinheitlich

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus