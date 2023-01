ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Montagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,56 EUR. Bei 9,74 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 160.569 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 48,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.055,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie in Rot: Medienaufseher besorgt angesichts höherer Berlusconi-Beteiligung

Nach RTL-Absage: Sky sucht nach Free-TV-Partner für vier Formel-1-Rennen

ProSiebenSat.1-Aktie gesucht: UBS sieht beim Aktienkurs von ProSiebenSat. 1 Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images