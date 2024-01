Kursverlauf

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag stärker

23.01.24 16:10 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 5,63 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 5,63 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,71 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.000 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt. Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,99 EUR. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.03.2025. Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,35 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Börse Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

