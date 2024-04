ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 7,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 7,44 EUR. Bei 7,62 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,49 EUR. Zuletzt wechselten 190.260 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,51 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

