ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,49 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 8,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 8,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.687 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Abschläge von 24,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,96 EUR an.

Am 04.11.2021 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.055,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.055,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie fester: ProSiebensat.1-Großaktionär PPF kommt in den Aufsichtsrat

ProSiebenSat.1-Aktie stabil: ProSiebenSat.1 streicht wohl mindestens mehrere hundert Jobs

ProSiebenSat.1-Aktie leichter: Stellenabbau bei ProSiebenSat.1 laut CEO deutlich größer als bei vorherigen Runden

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images