ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 5,30 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 5,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 5,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 408.492 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 93,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 5,21 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 1,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

