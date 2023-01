ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,61 EUR an der Tafel. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,71 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,54 EUR. Bei 9,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 330.888 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 33,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2022). Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 49,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,52 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.055,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

