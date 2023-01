ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,65 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 9,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.647 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 49,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,52 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 02.03.2023 präsentieren. Am 29.02.2024 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

