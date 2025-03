ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,53 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 1,5 Prozent auf 6,53 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.023 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 7,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2024). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 18,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 45,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,087 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,90 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,26 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,920 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

