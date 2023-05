ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag tiefer

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 8,41 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,38 EUR. Bei 8,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 5.624 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,44 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,11 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 1.055,00 EUR, gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 26.05.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

