ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 7,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 7,00 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,93 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 7,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.594 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 30,06 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 30,23 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,252 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,59 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,68 Prozent auf 867,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

