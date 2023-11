ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,89 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 5,89 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,87 EUR aus. Bei 5,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 60.369 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,23 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,57 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,14 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,56 EUR an.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester

Netflix, Amazon & Co.: Welcher Streamingdienst ist am beliebtesten?

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag im Aufwind