ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 9,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 103.676 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 34,32 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 11.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,40 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,52 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 29.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

