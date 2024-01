ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger greifen bei ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 6,14 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,16 EUR zu. Bei 6,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401.109 Stück gehandelt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 66,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 4,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,99 EUR an.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,35 EUR je Aktie aus.

