ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 6,02 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 6,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.402 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 24,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 882,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 888,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 0,929 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

