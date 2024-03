ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 6,10 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,10 EUR ab. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.090 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 67,70 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 19,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,264 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,24 EUR.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

