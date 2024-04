ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,71 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,71 EUR nach oben. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,75 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 7,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.151 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,76 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 36,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,51 EUR aus.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

