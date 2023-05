ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 8,13 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 7,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,30 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 246.482 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2022 auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei einem Wert von 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Abschläge von 20,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 9,11 EUR angegeben.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.05.2023 erwartet. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

