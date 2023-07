ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 8,25 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 8,25 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.728 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 19,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Mit einem Kursverlust von 21,93 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 8,84 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

