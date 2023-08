Notierung im Blick

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger greifen bei ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag zu

25.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 7,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 7,36 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,38 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,30 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.113 Stück gehandelt. Am 20.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,23 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,96 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 12,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,94 EUR. Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren RTL-Aktie verliert: RTL startet mit Football-Übertragung MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in ProSiebenSat1 Media SE abgeworfen

