ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,29 EUR.

Mit einem Kurs von 7,29 EUR zeigte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Bei 7,30 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,29 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.159 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 40,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,66 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,94 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

