ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE behauptet sich am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 8,01 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,01 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,02 EUR zu. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,97 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 772.937 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 78,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,056 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. ProSiebenSat1 Media SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,860 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

