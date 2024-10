ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 5,96 EUR.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 5,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 5,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.558 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 18.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,01 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 21,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 EUR an.

Am 08.08.2024 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 907,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX sackt ab

RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst - Aktien uneinheitlich

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsstart im Minus