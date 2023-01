ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,61 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 9,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 143.174 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,56 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 33,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit Abgaben von 49,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,52 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 02.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 29.02.2024 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

