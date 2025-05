ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag stärker

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 7,28 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 7,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,13 EUR. Bisher wurden heute 212.141 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 7,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 7,70 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,055 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,75 EUR.

Am 15.05.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,00 Mio. EUR – eine Minderung von 1,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 867,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,832 EUR in den Büchern stehen haben wird.

