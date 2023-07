ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 8,08 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 8,08 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,08 EUR. Bisher wurden heute 12.719 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Mit Abgaben von 20,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 8,84 EUR angegeben.

Am 04.11.2021 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

