ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aktuell: ProSiebenSat1 Media SE mit negativen Vorzeichen

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 11,01 EUR ab. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 10,93 EUR. Mit einem Wert von 11,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 645.339 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2019 bei 14,41 EUR. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2020 bei 5,72 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 12,02 EUR. Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Die verschiedenen Programmen der Sender SAT.1, ProSieben, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX zielen darauf ab, alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernimmt dabei Red Arrow Entertainment. Die produzierten Formate werden dann auch an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe zudem mit maxdome Deutschlands größte Online-Videothek und bietet über die Plattform MyVideo Online-Spiele an. Im Juni 2013 hat das Unternehmen die Musikplattform Ampya gestartet, die als Streaming-Dienst Musik, Videos, Radio sowie News bietet.

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben verkauft Windstar zum Unternehmenswert - Aktie steigt

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse

Schlussquartal 2020: Bei welchen Aktien die besten Chancen winken

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images