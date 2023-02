ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:06 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 9,50 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,53 EUR an. Bei 9,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 263.742 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,81 EUR markierte der Titel am 17.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,85 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,44 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,71 EUR an.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.055,00 EUR gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 29.02.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

