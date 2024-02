Aktienentwicklung

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

27.02.24 16:08 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 6,13 EUR.

Werbung

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 6,13 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,19 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,92 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 205.331 Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 66,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 25,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,225 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,16 EUR. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2023 0,955 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ProSiebenSat.1-Aktie nach Veränderungen in der Chefredaktion im Minus Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images